روجينا: انهرت بالبكاء أثناء عرض مشهد خطف الطفلة "مريم" بمسلسل "البرنس"

قالت الفنانة روجينا، إنها انهارت بالبكاء، أثناء ظهور مشهد خطف الفتاة "مريم" في مسلسلها "البرنس": "المشهد ده بيخليني أعيط زي الأطفال، وبناتي كانوا بيطبطبوا عليا وياخدوني في حضنهم".

وأشادت "روجينا"، خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بدور الفتاة "مريم" في المسلسل، وتمثيلها الذي أظهرته خلال تصوير ذلك المشهد: "المشهد ده قطع قلبي، والبنت عبقرية"، موضحة أنها ظهرت في بداية مشوارها الفني من خلال شاشات التلفاز، وذلك بعدما اكتشفها المخرج الراحل يوسف شاهين: "عملت فيلم المصير، وأنا عيلة صغيرة وأول بنت في جيلي سافرت مهرجان كان".

وأكدت أنها عرض عليها أدوارا في التلفزيون تراها من وجهة نظرها أهم من أفلام سينمائية، وهو ما دفعها إلى اللجوء للتلفاز بدلا من السينما: "قررت أروح بيتي اللي بيحبني واتربيت مع الناس فيه، وأنا أميل للتلفزيون أكتر من السينما"، مشيرة إلى أن دورها في مسلسل "البرنس"، الذي لعبت فيه دور "فدوى"، كلف طاقم الإنتاج الكثير من الأموال: "فدوى صرفت فلوسها على أظافرها وشعرها ولبسها وعباياتها، فدوى مكلفة يا عمري".