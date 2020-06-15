صور.. انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح علي طريق شربين

انقلبت سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح، اليوم، على طريق "المنصورة – دمياط" أمام قرية "الحطبة" مركز شربين، ما تسبب في تعطيل حركة المرور على الطريق.

تلقى المحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين، إخطارا من غرفة العمليات بانقلاب سيارة محملة بالقمح أمام قرية "الحطبة".

انتقل طلعت عريضة سكرتير الوحدة المحلية لقرية الحصص، بالتعاون مع إدارة المرور، إلي مكان الواقعة، لفتح وتيسير حركة المرور بالطريق السريع أمام قرية الحطبة.

وبالفحص تبين عدم وقوع خسائر بشرية وتم رفع الحمولة عليها من جديد وتيسير الحركة المرورية.