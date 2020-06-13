إصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بـ"صحراوي البحيرة"

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "القاهرة ـ الإسكندرية" الصحراوي، بدائرة مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

كان مستشفى وادي النطرون المركزي، استقبل كل من: "حسن محمد السيد 59 سنة، أحمد محمد عبدالغفار 52 سنة، هانم أحمد عبدالغفار 20 سنة، إيمان أحمد محمد، 22 سنة، نبوية عبدالمالك ابراهيم، 45 سنة، آدم محمود أبوالسعود سنتان، مصابين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

جرى إبلاغ الجهات الأمنية بالبحيرة، وتبين انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم لمحل سكنهم بالقاهرة، ووقع الحادث بالقرب من الكيلو 165 بالطريق الصحراوي.