روسيا تسجل 8246 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، تسجيل 8246 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 537 ألفا و 210 إصابات، كما جرى تسجيل 143 وفاة جديدة بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7091 شخصا.

وأضاف المركز الروسي، في بيان اليوم، أن الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي سُجلت في 84 إقليما ومنطقة في روسيا، مشيرا إلى أنه جرى تسجيل 1359 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و689 إصابة في ضواحيها، بجانب 252 إصابة في مدينة سان بطرسبورج، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تعافى 4489 شخصا ، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 284 ألفا و539 شخصا.

وأعلن مركز موسكو لعمليات مكافحة كورونا المستجد، تسجيل 53 وفاة جديدة بالفيروس في العاصمة الروسية، مقابل 50 وفاة أمس الأول السبت.

وذكر المركز، أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس، مشيرًا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3334 شخصًا، بعد أن كانت 3281 في البيانات السابقة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار الكثيرون إلى ارتفاع طفيف في أعداد الوفيات بكورونا المستجد في موسكو على أساس يومي بعد أيام من تراجعه، حيث سُجلت في المدينة حسب بيانات يوم 10 يونيو 53 حالة، وفي 11 يونيو 49، وفي 12 يونيو 44، وفي 13 يونيو 50.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي كورونا المستجد في روسيا، حيث سُجلت في المدينة حتى الآن 205 آلاف و905 إصابات مؤكدة، بينها 121 ألفًا و691 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين. كانت روسيا سجلت حتى صباح أمس الأحد 528 ألفا و964 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد، بينها 6948 وفاة و280 ألفًا و50 حالة شفاء.