روسيا تسجل 8706 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، تسجيل 8706 إصابة جديدة في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 520 ألفا و129 إصابة.

وقال المركز الروسي في بيان، اليوم، إنه تم تسجيل 114 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6829 شخصا.

وأضاف المركز الروسي، أن 5271 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في روسيا إلى 274 ألفا و641 حالة شفاء.

وأشار المركز لعمليات مكافحة كورونا المستجد، إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما ومنطقة في روسيا، موضحا أن 2970 من هذه الإصابات لم تظهر عليها أعراض المرض، أي بنسبة 34 % تقريبا.