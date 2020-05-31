إصابتان جديدتان بكورونا في الصين و4 في تايلاند.. وصفر وفيات

أظهرت بيانات السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا بنهاية السبت، مقابل 4 حالات في اليوم السابق له.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الحالتين وافدتان من الخارج، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأظهرت بيانات اللجنة أنّ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83001، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وفي تايلاند، أعلن المركز الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3081، بينما استقر عدد الوفيات عند 57.

وقالت متحدثة باسم المركز أنّ المرضى الجدد كانوا في الحجر الصحي بعد قدومهم من الإمارات وتركيا والسعودية.

وأضافت أنّ عدد حالات العدوى المحلية تراجعت بدرجة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أنّ 80% تقريبا من الحالات الجديدة تخص مواطنين عادوا من الخارج.

وتبدأ تايلاند اعتبارا من غد الاثنين إعادة فتح المزيد من الأنشطة التجارية التي تصنف مخاطرها عادة بين متوسطة ومرتفعة، وبينها دور السينما ومراكز اللياقة البدنية.