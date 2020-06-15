نقابة التشكيليين تنعى "البناني"

نعت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، في بيان صحفي، الفنان الدكتور سامح البناني، رئيس قسم التصوير السابق بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، الذي رحل صباح اليوم عن عمر 75 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان: تتقدم الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين ومجلس الإدارة، بخالص العزاء لوفاة الدكتور سامح البناني أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.

وسامح البناني مولود في 1945، حصل على بكالوريوس التصوير في كلية الفنون الجميلة القاهرة 1969، والماجستير 1975، ثم الدكتوراه من روما ـ ايطاليا 1979. أقام وشارك في عدد كبير من المعارض الفردية والجماعية، منها: معرض بعنوان "أكاديمي" بجاليرى جوجان بمصر الجديدة 2007 ، معرض "الفن والعطاء" بنادي روتاري العروبة في العام ذاته، معرض لصالح مستشفى (سرطان للأطفال 57357) بمركز محمود مختار الثقافي فبراير 2017، ومعرض بجاليري قرطبة في 2018. وحصل على عدد من الجوائز المحلية، بينها: جائزة الصالون القاهرة عام 1970، جائزة الدولة للإبداع الفني عام 1976 .