تعافي الأم صاحبة أول حالة ولادة بمستشفى قها للعزل

أعلن مستشفى قها مقر الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا، تعافي الأم صاحبة أول حالة ولادة بالمستشفى.

كانت تعمل الأم "شيماء.ع."، صيدلانية بمستشفى ناصر العام أصيبت أثناء عملها، وتم حجزها بمستشفى عزل قها، وهي حامل، جيث تم إجراء عملية الولادة لها داخل المستشفى، بنجاح، لتنجب مولودتها "مسك".

أجرى الجراحة الدكتور أحمد مصطفى أخصائي التخدير، والدكتور إسلام شمس أخصائي نسا، والدكتور أحمد سامي، نائب نسا، والممرضات حنان فرحات دعاء رضا، فيما أشرف على تعقيم الأجهزة رضا عرفات مسئول قسم صيانة الأجهزة بالمستشفى.

يذكر أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى قها للعزل قد ارتفع إلى 260 حالة غادروا المستشفى بعد شفائهم من فيروس كورونا، حيث أعلن المستشفي اليوم تعافي، "هنا علي" الممرضة بمستشفى قليوب من الفيروس.

من جانبها أوضحت الدكتور أسماء عربي، رئيس الفريق الطبي السادس، أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى الحجر الصحي بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين بالفيروس فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.