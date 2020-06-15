ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة محملة بالغاز شرقي الصين لـ 20 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انفجار شاحنة "صهريج " في مقاطعة تشجيانج شرق الصين إلى 20 قتيلا و170 مصابا.

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم، أن 24 شخصا من بين المصابين يعانون من إصابات خطيرة، ويتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات، فيما انتهت بشكل عام عملية البحث والإنقاذ واسعة النطاق في موقع الحادث.

ووقع الحاد السبت، عندما انفجرت شاحنة "صهريج" محملة بالغاز المسال بالقرب من قرية على طريق سريع، فيما وقع انفجار ثان عندما سقطت الشاحنة على ورشة بالقرب من الطريق السريع عقب انحرافها عن الطريق، حيث تسببت الانفجارات في انهيار منازل سكنية وورش صناعية.