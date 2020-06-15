20 ألف إصابة بكورونا يوميا في الولايات المتحدة

أظهرت احصائيات، اليوم، أن معدل الاصابة اليومية بعدوى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" سجل نحو 20 ألفا في الولايات المتحدة، بينما بلغ أكثر من 117 ألفا في البرازيل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا أن الولايات المتحدة سجلت 19532 إصابة بالاضافة إلى 296 حالة وفاة جديدة.

وأشار المركز، إلى أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2094058 إصابة و115732 وفاة في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل، أظهرت الإحصائية الرسمية تسجيل 17110 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 867624 حالة.

وأضافت الإحصائية التي نشرتها وزارة الصحة البرازيلية، أنه جرى كذلك تسجيل 612 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 43332 شخصا.

وتوصف البرازيل بأنها الدولة الأكثر تضررا في أمريكا اللاتينية والثانية عالميا في حالات الإصابة والوفاة بالفيروس التاجي.

المكسيك تسجل 4147 إصابة جديدة بكورونا..و269 حالة وفاة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 آلاف و147 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 146 ألفا و837 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشارت الصحة المكسيكية، في بيان اليوم، إلى أنه تم تسجيل 269 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و141 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

كانت المكسيك رصدت أمس الأول السبت 3 آلاف و 494 إصابة و424 حالة وفاة، فيما رجحت الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة.