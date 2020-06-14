الولايات المتحدة: أكثر من 25 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، بتسجيل 25540 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و767 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الجامعة، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 2.074.526 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 115436 حالة وفاة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وسجلت العدید من الولایات الأمریكیة، ومنھا تكساس وفلوریدا وكالیفورنیا، ارتفاعا كبیرا في عدد حالات الإصابة الجدیدة في الأسبوعین الماضیین، في حین سجلت نیویورك، التي توصف بأنھا بؤرة الفیروس التاجي بالولایات المتحدة، انخفاضا في حالات العدوى الجدیدة.

وما زالت الولايات المتحدة تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا.

وتجري الولايات المتحدة يوميا نصف مليون فحص مخبري لكشف المصابين بالفيروس.

ووفقا لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استنادا إلى 11 نموذجا وبائيا، يتوقع أن يبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 130 ألفا بحلول 4 يوليو المقبل، عيد استقلال الولايات المتحدة.