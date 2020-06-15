محافظ المنوفية يشهد بدء تشغيل معدات وحدة التدخل السريع بتكلفة 25 مليون جنيه

شهد صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية التشغيل التجريبى لمعدات وحدة التدخل السريع الجديدة بمدينة شبين الكوم بتكلفة تقديرية ( 25 ) مليون جنيه مرحلة أولى لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، رافقه الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام . يأتى فى إطار خطة المحافظة لتحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة وإعادة المنوفية إلى سابق عهدها.

حيث شهد المحافظ تشغيل المعدات المكنسية ، مؤكداً على ضرورة تدريب السائقين وتعريفهم بكيفية إستخدام تلك المعدات ، مشدداً على عمل الصيانة الدورية اللازمة للمعدات للحفاظ عليها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه وكذا تعظيم الموارد لصالح التنمية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والقرى .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأعلن عن إنشاء وحدة تدخل سريع جديدة للتعامل الفوري مع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة كمرحلة أولى تضم 2 سيارة حمولة 70 طن وعدد 3 سيارات حمولة 20 طن و2 لودر كبير وكذا 2 لودر زاحف ، وعدد 3 معدات مكنسية للإرتقاء وتحسين الخدمات المقدمة ، مشيراً أنه تم رصد مبلغ (30) مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة كدعم فى المرحلة الثانية وذلك للتدخل الفورى والتعامل مع مختلف بؤر وتجمعات القمامة والحد من انتشارها.

كما أكد على أن قطاع منظومة النظافة وتحسين البيئة سيشهدان طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة من خلال إستخدام معدات الوحدة والعمل على تحسين مستوى منظومة النظافة بدائرة المحافظة.