دمياط تنهي استعداداتها لاستقبال 10253 طالبا في امتحانات الثانوية

أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز وتعقيم اللجان على مستوى المحافظة لاستقبال الطلاب، وتجهيز عدد من الاستراحات لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين المغتربين بها، بإشراف من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط التي تابعت كل الاستعدادات التي جرى تنفيذها.

وأكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، تجهيز 41 لجنة بـ 10 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة تضم كل لجنة من 12 - 14 طالبا على حسب مساحة كل لجنة بمسافة ثابتة بين كل طالب داخل اللجنة، كما جُهزت 30 استراحة لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

وأعلن عثمان قيد 10253 طالبا وطالبة هذا العام لأداء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة لشعبتيها العلمية والأدبية، وفق إجراءات تعقيم وقائية وضعتها الدولة لامتحانات الثانوية العامة؛ لتحقيق أعلى معدلات الأمان للطلاب، خلال فترة الامتحانات.

وأشار إلى أنه جرى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان، ولم يتم زيادة العدد بأي لجنة سير عن 500 طالب، وهو الأمر الذى أدى لزيادة عدد اللجان من 30 لجنة إلى 41 لجنة على مستوى المحافظة، ويجرى فيها عمليات التعقيم بصفة دورية حتى موعد بدء الامتحان، إضافة إلى التعقيم قبل وبعد انتهاء الامتحانات، وتركيب بوابات للتعقيم أمام كل لجنة وكاشف حراري للكشف عن جميع المتواجدين بها، وتوفير الكمامات لتوزيعها يوميا على الطلاب والمراقبين قبل دخول اللجان.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه وجَّه مديري الإدارات التعليمية بتكليف منسق خارجي يتواجد خارج اللجان، لتقديم الدعم اللوجستي لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم دخول الطلاب، ويكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.

وأكد عثمان متابعة محافظ دمياط لكل الإجراءات خطوة بخطوة، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان، كما شددت على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي حرصا على حياة الطلاب والمعلمين.

وانتهت مديرية التربية والتعليم بدمياط من التنسيق بين كل الجهات المعنية من الأجهزة الأمنية والصحة ورؤساء مجالس المدن وشركات الكهرباء والمياه، وإقامة غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية والإدارات التعليمية طوال الـ24 ساعة، وأن تكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة والوزارة، للمتابعة والإبلاغ عن أي أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات فورية.