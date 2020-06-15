حزب الغد: ندعم الدولة ونساند الرئيس والحكومة.. ونسعى لقيادة المعارضة

أكد موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد، أن الحزب يدعم الدولة ويساند الرئيس والحكومة، وحريص على تحمل مسؤليته الوطنية كحزب سياسي هو جزء من النظام السياسي.

وأضاف "موسى" في بيان، أن الحزب يشارك بفعالية في كل الحوارات الوطنية، ويسعى دائما إلى الشراكة الوطنية، كما يسعى لقيادة المعارضة في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الحزب يقدم الرؤى حول القضايا المختلفة من خلال خبراء ومتخصصين، وهدفنا تقديم نموذج وطني للمعارضة الوطنية البناءة، نتفق ونختلف، وعندما نختلف نقدم البدائل ولا نزايد على أحد.

وتابع بأن الحزب شارك على مدار شهور، بفعالية في كل الاجتماعات السياسية بشأن تعديل جميع قوانين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ،وقدمنا رؤيتنا حولها، ونستعد منذ فترة لتقديم مرشحين على كفاءة عالية، في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأكد رئيس حزب الغد، أن الحزب هدفه تقديم مرشحين أصحاب قدرة على تمثيل الشعب ويملكون الرؤى لتحسين حياه المواطنين ويستطيعون القيام بالدور التشريعي والرقابي، ولدينا خطة تدريبية مكثفة نبدأ في تنفيذها خلال الفترة المقبلة استعدادا للانتخابات.