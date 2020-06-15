نقل البرلمان: الغرف التجارية ومجموعة العربي كانتا على مستوى المسؤولية

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسياسات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، فى تقديم جميع الخدمات واوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للمنتسبين للغرف التجارية على مستوى الجمهورية، خاصة فى ظل المواجهة الشاملة للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ضد فيروس كورونا المستجد.

وحيا "زين الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، قرار "العربى" بتعميم تجربة مبادرة غرفة القاهرة بالتعاقد مع عدد من معامل التحاليل الطبية للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا بعد نجاح هذه التجربة علي كافة الغرفة التجارية علي مستوى الجمهورية ليستفيد منها كافة منتسبي هذه الغرف وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف وأسرهم، مشيدا بمطالبة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمجالس إدارات كافة الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة الاستفادة من هذه المبادرة وتقديم خدمة إضافية لمنتسبيهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

كما وجه النائب محمد عبد الله زين الدين تحية قلبية لمجموعة العربى لأنها كانت فى مقدمة المؤسسات الوطنية للقطاع الخاص التى أعلنت التزامها التام بصرف جميع المرتبات والحوافز لكل من يعملون داخل المجموعة فى ظل مواجهة فيروس كورونا واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة هذا الوفاء كاشفا عن أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء طالبه فيه بالتدخل العاجل لدى بعض مؤسسات القطاع الخاص التى قامت بتسريح العمالة وتخفيض رواتب العاملين بها، ووجهت التحية فى طلب الإحاطة لمجموعة العربى وطالبت أن تسير جميع مؤسسات القطاع الخاص على نفس نهج مجموعة العربى فى ترسيخ مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعى بين جموع المصريين فى مواجهة فيروس كورونا، وأكد ان الغرف التجارية ومجموعة العربى من أهم المؤسسات بالدولة التى ضربت المثل فى التعامل مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا، معربا عن أمله فى أن تكون جميع المؤسسات الأخرى على نفس نهج الغرف التجارية ومجموعة العربي.

وكانت لجنة إدارة الأزمات بغرفة القاهرة التجارية، قد أعلنت قبل أيام عن مبادرة جديدة لمساندة منتسبيها في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية الحالية، بالتنسيق مع إدارة الرعاية الصحية بالغرفة، حيث تم التعاقد مع عدة معامل للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع منتسبي الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرفة وأسرهم بأسعار خاصة، وهذا ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها ودعمهم ومساعدتهم باستمرار وبشكل خاص أثناء الأزمات.

وطالب "العربي" منتسبي الغرف التجارية في الأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة، بخاصة أن هذه التحاليل يتم إجراؤها بأسعار مخفضة عن الأسعار التي تتم بها هذه التحاليل خارج تعاقد الاتحاد العام للغرف التجارية حيث تضمنت المبادرة التعاقد لإجراء 7 تحاليل وهي: " CBC - ferritin - SGpT - LDH - creatinine – CRP - D. Dimer" للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع منتسبي الغرف وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف بسعر 200 جنيه للفرد، وعن شروط إجراء هذه التحاليل قال رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه بموجب كارنية عضوية الغرف التجارية أو كارنية الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية بالغرفة أو السجل التجاري وما يفيد أن الفرد من أسرة منتسبي الغرف أو من العاملين لديهم.