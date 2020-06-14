الغرف التجارية تعلن مضاعفة الفيتامينات والأدوية بالسوق الأسبوع الجاري

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ هالة زايد وزيرة الصحة اجتمعت طالبت ممثلي صناعة الأدوية منذ أسبوع بمضاعفة إنتاجهم، مؤكّدًا أنَّه خلال الأسبوع الجاري سيتمّ توفير كميات من فيتامينات "سي" و"د" و"الزنك"، ودواء "البارستيمول" الخافض للحرارة.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أنَّ هناك تجار أزمة يظهرون في كل الأزمات، لكن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هي تكالب المواطنين على الصيدليات وسحب الفيتامينات الموجودة بها.

النقص ليس في المواد الخام أو التعبئة فلدينا احتياطي يكفي 6 أشهر.. المشكلة في تكالب المواطنين

وتابع: "في الصناعة دايما لما أقول هطلع في السنة مليون علبة بيبقي الإنتاج كل 3 شهور 250 ألف علبة وعلى هذا، ولكن تفاجئنا أن ما يتم بيعه خلال 3 أشهر قد نفذ في شهر واحد، ولكي أغطي الاحتياجات أحتاج إلى مدة علشان أظبط نفسي من تاني وأعوض السوق".

وأكّد أنَّ النقص ليس في المواد الخام أو مواد التعبئة، بل كل شيء موجود ومتوفرا ولدينا احتياطي يكفي لمدة 6 أشهر، والدولة تضع أعينها على صناعة الدواء، مشيراً إلى أنَّ الوزارة أصدّرت تعليمات ببيع الدواء بوصفة أو روشتة الطبيب.