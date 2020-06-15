"سياحة البرلمان": وجود المطارات المصرية ضمن القائمة العالمية يشجع على توافد السياح

أكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن وجود جميع المطارات المصرية ضمن قائمة المطارات التي رصدتها وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بالمطارات العالمية التي اتخذت التدابير اللازمة للتخفيف من مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا COVID-19، يعد شهادة تقدير ونجاح عالمية للطيران المدنى المصرى.

واعتبر "صدقى"، في بيان له أصدره اليوم، وجود المطارات المصرية ضمن هذه القائمة بأنه شهادة تقدير ونجاح عالمية للطيران المدنى المصرى وقدرته في العمل بمهنية واحترافية لمواكبة التطورات العالمية في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.وأكد النائب أن وجود مصر في هذه القائمة سيكون له دوره الكبير في تشجيع توافد الرحلات السياحية من مختلف دول العالم لمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بتأكيد الحكومة بأن التعامل مع عودة السياحة الخارجية لمصر سيكون بشكل متزن وتدريجي وأن مصر أعلنت جاهزيتها لاستقبال السياح في ثلاث محافظات ساحلية بداية من يوليو المقبل وهو محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

وأشار صدقى إلى أن مصر على قمة الدول المطلوبة من شركات السياحة العالمية، مشيدا باختيار الحكومة لـ3 محافظات الشاطئية خاصة أن هذه المحافظات ليس بها حالات مصابة بفيروس كورونا.

وطالب صدقى بضرورة اتخاذ الضوابط والإجراءات الوقائية الصارمة من قبل الفنادق وشركات الطيران خلال الأسابيع الأولى لعودة السياح حتى تحقق مصر النجاح في استعادة السياحة العالمية بكامل قوتها من جميع الجنسيات، متوقعا أن يكون عدد السياح الأجانب القادمين إلى مصر خلال الفترة المقبلة ليس بالصورة الكبيرة نظرًا لتداعيات جائحة كورونا العالمية ولكنها ستكون بداية ناجحة حال التزام الجميع بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.