المطارات المصرية تستقبل اليوم 49 رحلة استثنائية لإعادة 6911 عالقا

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنه من المنتظر أن تستقبل المطارات المصرية اليوم على مدار الساعة 49 رحلة طيران ركاب دولي وداخلي وبضائع وخاصة، تقل 6911 راكبا مصريا.

وقالت المصادر لـ "الوطن" إن أبرز الدول التي سيمتد الجسر الجوي الاستثنائي للطيران إليها خلال الـ 24 ساعة المقبلة هي "الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وقطر ترانزيت عمان ومسقط"، مشيرة إلى أن معدل التشغيل انخفض اليوم عن أمس بعدد 6 رحلات فقط، خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر"، مما يعد مؤشرا مهما على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة.

وأوضحت المصادر أن الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية أوربية، والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات عربية وشركات مصرية خاصة، بالإضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوي والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطارات المصرية، لاستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.