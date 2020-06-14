المطارات المصرية تستقبل 1981 مصريا عائدين من الكويت اليوم

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنّ المطارات المصرية ستستقبل اليوم على مدار الساعة، 1981 من العالقين المصريين في الكويت، مشيرة إلى أنّ المصريين العائدين سيصلون إلى مطارات القاهرة، وسوهاج وأسيوط، وبرج العرب، عبر 11 رحلة جوية.

وأوضحت المصادر، أنّ 5 رحلات وصلت على متنها 1053 راكبا إلى مطار القاهرة الدولي فقط، بينما هناك 3 رحلات تحمل على متنها 465 راكبا إلى سوهاج الدولي، ورحلتين على متنهما 295 راكبا إلى أسيوط الدولي، ورحلة واحدة على متنها 168 راكبا إلى مطار برج العرب الدولي.

وكشفت المصادر عن أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات هي شركة طيران المصرية، وفلاي ايجيبت، وإيركايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية مصر، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلتين لشركة العربية مصر، ورحلتين لشركة إير كايرو، ورحلة واحدة لشركة فلاي ايجيبت، ورحلة واحدة للشركة المصرية.