كورونا بأوروبا.. ارتفاع إجمالي الإصابات في بلجيكا إلى 9661 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى أكثر من 8 ملايين حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 436.124، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.140.572 حالة.

وانتشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، سريعا في جميع دول العالم من بينها قارة أوروبا.

وأعلنت بلجيكا، اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة بالإضافة إلى 71 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 9661 حالة وفاة و60100 إصابة.

وأشارت الوزراة البلجيكية، إلى أن المستشفيات استقبلت 17 حالة إصابة جديدة، فيما غادر 21 مريضا المراكز الصحية خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء

ارتفاع إجمالي الوفيات بالوباء في ألمانيا إلى 8791 حالة

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات الطبية، اليوم، تسجيل 4 وفيات و192 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المعهد المختص في رصد الوباء في ألمانيا "روبرت كوخ" في إيجاز صحفي، إن الأعداد اليومية الجديدة للوفيات ترفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 8791 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 186461 حالة.

وأضاف المعهد، أنه جرى تسجيل 400 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 172600.

من جانبه، أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم، أن اسوأ مرحلة من وباء كورونا المستجد، انقضت في فرنسا، ألا أنه لا يزال على الناس توخي الحذر.

وقال فيران، خلال لقاء مع محطة "إل.سي.آي" التلفزيونية، إن "الجزء الأكبر من الوباء انقضى لكن الفيروس لم يمت ولم نهزمه بالكامل لكننا نسيطر على انتشاره".

وأضاف الوزير الفرنسي، "سنستمر بإجراء الفحوصات وتتبع المخالطة كما يتعين علينا دائما تجنب التجمعات في الاماكن المغلقة".

وذكر فيران، أن "الحكومة بدأت بالتخفيف التدريجي للقيود إلا أننا قد نلجأ لاتخاذ إجراءات وقائية إذا لزم الأمر".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الأحد، رفع الحجر الصحي عن عموم البلاد.

وقال ماكرون في كلمة، إن "مكافحة الوباء لم تنته لكنني سعيد بهذا الانتصار الأول ضد فيروس (كورونا المستجد)".

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن كامل الأراضي الفرنسية باتت ضمن التصنيف "الأخضر" وأن إعادة فتح المدارس ستكون إلزامية اعتبارا من 22 يونيو الجاري.

وأكد ماكرون، أن "المعركة ضد الفيروس لم تنته وستبقى التجمعات خاضعة لقيود مشددة".

وكانت فرنسا، سجلت، أمس الأحد، 9 حالات وفاة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29407 حالة.

وبذلك حافظت فرنسا على معدل وفيات كورونا المستجد اليومي أقل من 30 وفاة لليوم الخامس على التوالي.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان، إن عدد الأشخاص المتواجدين في المستشفيات تراجع بواقع 28 شخصا ليصل إلى 10881 كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 869 .

وكان من المقرر أن تعيد فرنسا فتح حدودها، اليوم، لدول منطقة الاتحاد الأوروبي، فيما ستفتح حدودها أمام المسافرين من وإلى خارج منطقة شينجن بدءا من 1 يوليو.