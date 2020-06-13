فرنسا تعيد فتح حدودها مع أوروبا باستثناء إسبانيا

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستشرع في رفع معظم القيود المرورية عن حدودها الداخلية الأوروبية منتصف ليل بعد غد الإثنين، على أن تعيد فتح حدودها الخارجية مع خارج المنطقة الأوروبية في أول يوليو المقبل بعد نحو 3 أشهر من الإغلاق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقالت وزارتي الخارجية و الداخلية في بيان مشترك، إنه نظرًا للتطور الإيجابي للوضع الصحي في فرنسا وأوروبا، ووفقًا لتوصيات المفوضية الأوروبية، سترفع فرنسا جميع قيود حركة المرور على حدودها الداخلية الأوروبية في 15 يونيو "برية وجوية وبحرية"، بعدما كانت قد فرضتها لوقف تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت الوزارتان، أنه اعتباراً من 15 يونيو الجاري سيتمكن الأشخاص من الدول الأوروبية "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك أندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان" من الدخول إلى الأراضي الفرنسية بدون قيود تتعلق بمكافحة كورونا المستجد، كما كان الحال قبل 18 مارس الماضي ولن يُطلب من هؤلاء المسافرين على وجه الخصوص حمل شهادة سفر دولية لدخول التراب الفرنسي، كما سيتم إعفاء الأشخاص من الدول الأوروبية من الخضوع لحجر صحي من أسبوعين عند وصولهم إلى فرنسا.

واستثنت الحكومة الفرنسية، إعادة فتح حدودها مع إسبانيا مرجعة ذلك إلى إجراءات الحكومة الإسبانية في إبقاء حدودها مغلقة حتى يوم 21 يونيو الجاري ضمن جهودها لمحاصرة الفيروس

النمسا تدعو لتسوية أوروبية مشتركة تعيد حرية السفر مع الدول غير الأعضاء بالاتحاد

وفي سياق متصل، بحث وزير خارجية النمسا ألكساندر شالينبرج، مع نظرائه الأوروبيين، في مؤتمر عبر تقنية الفيديو، سبل استعادة حرية السفر مع "الدول الثالثة" غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ودعا شالينبرج، إلى إيجاد تسوية مشتركة والتنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي لاستعادة حرية السفر مع "البلدان الثالثة"، لافتا إلى ان بلاده " تتخذ خطوة كبيرة نحو الحياة الطبيعية"، في إشارة إلى قرار النمسا استئناف السفر مع 31 دولة في أوروبا، الثلاثاء المقبل، بدون اختبارات طبية أو حجر صحي، باستثناء السويد وبريطانيا والبرتغال وإسبانيا.

وأظهرت المعطيات توجه حكومة النمسا نحو تخفيف قيود السفر مع "الدول الثالثة"، أوالبلدان غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تدريجيا مع حلول مطلع شهر يوليو المقبل، بعد إلغاء متوقع لقيود السفر بين الدول الأوروبية بحلول نهاية شهر يونيو الجاري.