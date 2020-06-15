وزيرة الصحة توضح سبب زيادة وفيات كورونا: "بيجوا على نفسهم"

قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، إن الوزارة لم تترخيص أخذ المساحات الخاصة بفيروس كورونا من قبل مؤسسات القطاع الخاص، بينما يجرى التنسيق مع المستشفيات الخاصة لإجراء التحاليل على المرضي ومن ثم إرسالها إلى وزارة الصحة لتحليلها.

وأضافت "زايد"، خلال تصريحات خاصة لها ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أن ارتفاع عدد الوفيات في مصابي فيروس كورونا يعود إلى كونهم مرضى بالقلب والسكر وبعض الأمراض غير السارية بسبب عدم إقبال المواطنين على الخدمات الطبية المختلفة: "الناس بييجوا على نفسهم زي ما بيقولوا".

وطالبت زايد المواطنين ممن يعانون من الأمراض المزمنة أو كبار السن الذهاب إلى مستشفيات وزارة الصحة لتلقي الخدمة، وعلى القطاع الخاص الحفاظ على استدامه تقديم الخدمات الطبية للمرضي العاديين: "لو لم يتم مراعتهم بشكل كبير هيبقوا عرضة للوفيات أو يكونوا حالات حرجة لو أصيبوا بكورونا".

وأكدت أنه منذ نهاية شهر رمضان الماضي لم يتردد عدد كبير من المواطنين على المستشفيات لتلقي العلاج المناسب لهم: "إحنا في الوزارة موفرين كل العلاج، وبندي العلاج للأمراض المزمنة 3 شهور، وأرجو من أصحاب الأمراض المزمنة أنهم يجيوا مستشفيات وزارة الصحة ويعملوا المتابعة الصحية لأنهم تكسلوا وخايفين ينزلوا المستشفيات".

وأشارت إلى أن المستشفيات التي جرى تخصيص أجزاء منها لمتابعة حالات مصابي فيروس كورونا تختلف تماما عن باقي المستشفي التى يجرى فيها متابعة باقي الحالات.