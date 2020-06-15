وزير الصحة: استقبلنا 138 ألف طلب للتبرع بالدم عبر "فيس بوك"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة و"فيس بوك" في كثير من الأنشطة منها تدشين برنامج للتبرع بالدم، والذي أطلقه موقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف زايد، خلال تصريحات ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أنه بعد أيام من إطلاق البرنامج تقدم نحو 138 ألف شخص بملئ رغبات التبرع بالدم، وأكثر من 5 آلاف شخص تبرعوا فعليا: "دي كانت مبادرة مهمة جدا للتضامن أننا كلنا نتبرع".

موضحه أنها قامت بالتبرع في اليوم العالمي للتبرع بالدم: "أنا جايه بنفسي لأني محتاجه أني أشارك وأتضامن لأننا كلنا في يوم من الأيام هنكون أحنا وأهالينا محتاجين ده".

وناشدت وزير الصحة والسكان المواطنين ضرورة التوجه إلى مراكز خدمات نقل الدم للتبرع بالبلازما للمساعدة في أنقاذ أرواح مصابي فيروس كورونا: "كل واحد بينقذ 2 من مصابي الفيروس"، مشيره إلى أن الإجرائات للتبرع بسيطة، ومن الممكن أن يقوم المتبرع بملئ البيانات الخاصة بالوزارة عبر "فيس بوك" ومن ثم يتم تحديد موعد ومكان للتبرع، أو يأتى فورا إلى أحدى مراكز نقل الدم: "بيتعمل فحص اكلينيكي، ولو ثبت أنه ملائم للتبرع بيتبرع وبنفحص الدم من قبل معاملنا المعتمده دوليا".