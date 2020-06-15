أيمن أبو العلا: تفعيل القوانين ضرورة لمواجهة التطبيقات المسيئة للمجتمع

أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ضرورة عمل الحكومة على سرعة إصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات التى تصدر عن البرلمان، لأن تأخرها يعطل التطبيق على أرض الواقع، والتى نكون فى أمس الحاجة لها لردع تصرفات أو إشكاليات قائمة فى المجتمع.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية لأي قانون لها عامل رئيسي فى التطبيق ودخول القانون حيز التنفيذ، مستشهدًا بعدم تشكيل اللجنة العليا لترخيص الإعلان عن الخدمات الطبية وفقا لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية رقم 206 لعام 2017، نتيجة عدم إصدار اللائحة التنفيذية وهو ما جعل حتى الآن هناك استمرار لأزمة تجارة الإعلانات الوهمية على الفضائيات لأدوية مجهولة المصدر تضر بصحة المواطنين.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن عدم إصدار لائحة قانون الجريمة الإلكترونية، لم يمكن الدولة المصرية من استخدامه بالشكل الأفضل نحو تحقيق أهداف القانون وضوابط المواجهة الحاسمة لكل إشكاليات الجريمة الإلكترونية بصورها المتعددة والمختلفة، وغيرها من الإشكاليات المجتمعية التى ترتبت علي الاستخدام السيئ والمشبوه لكل صور التكنولوجيا والبيئة الإلكترونية فى مصر مثل تطبيق "تيك توك".

وأكد على ضرورة المواجهة الحاسمة والردع لكل صور التكنولوجيا السلبية والمشبوهة، والتنسيق للاستفادة منها فيما هو أفضل لجميع القطاعات نحو التنمية والنهوض، مشيدًا بالتعاطي الإيجابي من النيابة العامة تجاه هذه الملفات بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة ومن ثم على الأسرة والمنزل وضع هذه الإعتبارات فى أساليب التربية للأطفال.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تفعيل القوانين والتوعية من الأسرة تجاه أي مشكلة مجتمعية أو ظواهر سلبية على المجتمع، وخاصة إن كانت متعلقة باستخدامات سلبية للبيئة الإلكترونية والتكنولوجية، ضرورة مهمة وتصب فى صالح المجتمع الذي يعمل الجميع من أجل النهوض به.