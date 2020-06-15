مدير عزل القناطر ينفي علاقة المستشفى بإلقاء نفايات كورونا في الشارع

نفي الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفي القناطر الخيرية المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، علاقة المستشفى بوجود نفايات طبية خاصة بالمصابين المحجوزين بالمستشفى في الشوارع وصناديق القمامة في محيط مقر العزل.

وأوضح مدير المستشفى أن المنطقة التي ظهرت بها النفايات وعمال يرتدون الملابس الوقائية يلقونها في صناديق القمامه تبعد عن مستشفى العزل بنحو كيلو متر، ويقع بها أكثر من مركز طبي للنساء والولادة والحضانات الخاصة، مرجحا أن يكون العمال الذين كانوا يلقون هذه النفايات تابعين لهذه الأماكن.

وقال "مصطفى"، إن المستشفى يتبع إجراءات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات، طبقا للبروتوكول المتبع لوزارة الصحة سواء لحالات كورونا أو غيرها، مشيرا إلى أن المستشفى مزود بمخزن للنفايات الطبية وتمر سيارة التخلص الآمن التابعة للمديرية لجمع النفايات يوميا للتخلص منها في المحرقة العمومية للنفايات بطريقة آمنة.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،، قد تداولوا صورا تظهر بعض العمال وهم يرتدون ملابس طبية واقية ويقومون بإلقاء مخلفات طبية خطرة داخل صناديق القمامة في محيط مستشفى القناطر الخيرية المخصصة للعزل، متهمين الإدارة بإلقاء النفايات والمخلفات الخطرة بصناديق القمامة خلف المستشفى وطالبوا بإقالة وكيل الوزارة الدكتور حمدي الطباخ ومحاسبة المتورطين في الواقعة.

يذكر أن مديرية الصحة بالقليوبية، أعلنت التخلص الآمن من 534 ألف كيلو جرام، "53.5 طن" من النفايات الطبية بمستشفيات منظومة عزل مصابي ومرضي فيروس كورونا "قها المركزي وحميات بنها وطوخ وقليوب والصدر بالمرج وبنها وشبين القناطر والنيل للتأمين الصحي وناصر العام بشبرا الخيمة ومستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور"، علاوة على المدن الجامعية بمشتهر وبنها، على مدار الشهور الـ 3 الماضية، وتضمنت المخلفات مئات القفازات والكمامات والبدل الواقية وغيرها من المخلفات التى تخرج من الغرف بالمستشفيات حيث يتم تجمعيها ونقلها إلى المحارق لإعدامها والتخلص الآمن منها.

وأشار بيان المديرية أنه تم تدريب السائقين والعاملين بمستشفيات العزل من خلال الطب الوقائى ومكافحة العدوى على كيفية التعامل ونقل المخلفات من المنشآت الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراء عمليات التنظيف والتطهير للأدوات والسيارات المستخدمة والمرور على المنازل التى يوجد بها حالات مخالطة لمرضى كورونا لاستلام النفايات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما تم دعم المحافظة بسيارات لنقل النفايات الطبية عقب تزايد الحالات وجرى نقل والتخلص الآمن منها، بالإضافة لتوفير بدل واقيه وأقنعة وجوانتيات لعمال نقل النفايات وأكياس ذات اللون الأحمر المخصصة للنفايات الحادة كالمشارط والسرنجات والكمامات والبدلات الواقية، والأكياس الزرقاء لبقايا الطعام والقطن وغيرها من المواد غير الحادة.

كما تم توفير 13 محرقة بمجمع عرب العليقات وجهازى فرم للنفايات بمستشفيتى أبو المنجا وقها المركزيين ويتم معالجة ما يقرب من 15 ألف كيلو بهما بجانب تخصيص سيارتين لنقل النفايات الطبية الخطرة الناتجة من مستشفى قها المركزى بمختلف أنواعها بإعتبارها مخلفا خطرا منذ بداية تخصيصها كحجر صحي.