صناعة الملابس تبدأ توريد 3 ملايين كمامة قماش لهيئة الشراء الموحد

تبدأ المصانع التابعة لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية في توريد 3 ملايين كمامة قماش إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك للمساهمة في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الطبية، وتلبية احتياجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإجراء امتحانات نهاية العام.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المصانع تقوم حاليا بتوريد نصف كمية الكمامات، وعلى أن يتم توريد النصف الآخر منتصف الأسبوع المقبل، وأن جميع الكمامات مطابقة لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة للحفاظ على صحة المستهلك المصري. وخالية من الوبرة منعًا لتعرض الجهاز التنفسى لمشاكل صحية، وخالية من المواد والصبغات المسرطنة، والمعادن الثقيلة، والمواد الضارة، والأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات، وغير منفذة للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ وتتميز بثبات الأبعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية، لتسهيل الأمر على المواطن البسيط في استخدامها، وتتحمل الخامة الغسيل والكي عند درجات حرارة عالية، فى وجود المواد المطهرة، ودون تلف بعد تكرار مرات الغسيل أو تغيير فى الشكل.

كما تكون الكمامة متعددة الطبقات بحد أدنى طبقتين، ويكون شكلها وحجمها يتناسب لتغطية الفم والأنف حتى اسفل الذقن بشكل محكم وآمن.

وأضاف محمد عبد السلام، أن 50 مصنعا من أعضاء الغرفة تشارك في توريد الكمامات القماشية انطلاقا من دورها الوطني ورغبتها في المشاركة في الحفاظ على أمان وسلامة المواطنين وبأسعار رمزية.

وشدد عبد السلام، على أن طاقة المصانع أكبر بكثير من الكمية التى سيتم توريدها حيث تضخ المصانع يوميا فى السوق بنحو 250 ألفًا كمامة، سيتم زيادتها إلى 500 ألف خلال أسبوعين، على أن تصل إلى مليون قطعة قبل نهاية الشهر لتوفير الكمامات القماشية لجميع فئات الشعب ونعمل حاليا على توفير الأقمشة المعتمدة والمطابقة لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة.

وتم التأكيد على المصنعين بوضع ورقة تعليمات بطريقة الاستخدام والغسيل بالماء والصابون والمطهرات المناسبة للكمامة وكيها قبل الاستخدام للمرة ثانية وتغليفها، حتى لا تكون سببا في انتشار العدوى، وحرصا على سلامة المواطنين.