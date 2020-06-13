فيديو.. أستاذ أنف وأذن: استنشاق المياه كافي لعلاج اختناق الكمامة

قال الدكتور طارق كامل، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب القصر العيني إن الكمامة شئ ضروري وأساسي في الفترة الراهنة، وهي الطريقة الوحيدة للتقليل من الإصابة بفيروس كورونا، وليس هناك مجال للفصال في إستخدام الكمامة لكل الناس خصوصا في التجمعات، سواء قماش بمواصفات معينة أو الكمامة الجراحية العادية.

وأضاف كامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الشخص الطبيعي الذي لايشتكي من أي أمراض تضايقه الكمامة في التنفس لمنع الهواء من الخروج أثناء التنفس وتكون بخار الماء، ومن يستخدم نظارة طبية يضايقه بخار الماء.

وتابع كامل أن الشخص الطبيعي بمجرد خلعه الكمامة يعود لطبيعته، ولكن من يعاني بمشكلات مزمنة بالأنف يكون الإنسداد أكبر والمضايقة أكبر ومع استنشاق المياه يعود الأمر لطبيعته.

ووجه كامل نداءا للمواطنين بعدم سحب الأدوية من الأسواق بدون داعي وخصوصا وأن هناك مرضى يتلقون العلاج بالمنازل من الحالات البسيطة ويحتاجون لهذه الأدوية.