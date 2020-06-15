الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها بطاقة تشغيل 5%

استأنفت الخطوط الجوية النمساوية اليوم، رحلاتها لأول مرة بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا وذلك بنحو 5% فقط من قدراتها التشغيلية حيث طارت أولى رحلاتها إلى مدينة ميونيخ الألمانية.

وقال أليكسيس فون هوينسبرويش رئيس الشركة النمساوية فى مؤتمر صحفي اليوم، عقد فى مطار فيينا الدولي أن الخطوط النمساوية سوف تطير الى نحو 30 وجهة لافتا الى الاستعانة بطائرات صغيرة نظرا لانخفاض الطلب وضعف الاقبال على السفر.

وأضاف أنه من المتوقع أن يرتفع التشغيل إلى 20% في يوليو المقبل وبعد ذلك سيكون هناك أيضًا عودة للطيران الى مسافات طويلة تبدأ برحلات الى نيويورك ونيوجرسي وواشنطن وشيكاغو وبانكوك.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه بحلول نهاية العام الجاري من المخطط أن تصل طاقة التشغيل الى 50 فى المائة مقارنة بما قبل حدوث الجائحة.

وذكر أنه لا أحد يمكنه التكهن بموعد العودة الى "الوضع الطبيعي السابق مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق سنوات حتى عام 2022 أو 2023 على أقل تقدير.