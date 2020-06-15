نائب يطالب بتعميم فكره صرف الدواء بروشتة طبيب

تقدم النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب بطلب احاطه لوزيره الصحه لتعميم فكره صرف الدواء بروشتة طبيب حتى لا يتم سحب الدواء من الصداليات بطريقه عشوائيه.

وقال نبيل فى طلبه ان عدم صرف الدواء بروشتة طبيب جعل المواطنين تسحب ادويه الفيتامينات من الصدليات بعشوائيه واصبح هناك تزايد فى إقبال المواطنين على شراء أدوية الفيتامينات خاصة فيتامين سي بشكل مبالغ فيه، وذلك ظنًا منهم أن هذه الأدوية تحميهم من الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن هذا التكالب غير المبرر تسبب في نقص الفيتامينات من الصيدليات وظهور سوق سوداء تستغل حاجة المواطنين وتبيع بأسعار مضاعفة.

وطالب نبيل وسائل الإعلام بزيادة الوعي من والتوضيح أن هذه الفيتامينات لا تقي من فيروس كورونا وأن شراء الأدوية وتخزينها يعطي فرصة لمنعدمي الضمير لاستغلال حاجة المواطنين والبيع بأسعار مضاعفة.