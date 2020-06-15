رفع 9 أطنان قمامة من مساكن المتراس بغرب الإسكندرية

شنت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة بالتنسيق مع شركة النظافة، حملة حيث تم إزالة وتحميل المخلفات المنزلية بمناور عثمان بشمال المتراس، تقدر بحوالي 9 أطنان تقريبا، كما تم ردم وتمهيد المناور بعد رفع المخلفات بمعدات وعمال الحي.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه بتحويل جميع العاملين بإدارة الرصد البيئي والنظافة بحي غرب إلي التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم. وتحرير محضر ضد شركة النظافة المسئولة، جاء ذلك خلال جولة مرور مفاجئة قام بها المحافظ اليوم، بمساكن عثمان بمنطقة المتراس نطاق حي غرب حيث تم الوقوف علي وجود تراكمات للقمامة بها.

وأمر محافظ الإسكندرية رئيس حي غرب بالتنسيق مع شركة نهضة مصر لرفع كافة التراكمات وتسخير كافة المعدات لرفعها فورا. محذرا أنه لن يسمح بتكرار مثل ذلك الشكل غير الآدمي وسيتم محاسبة المقصرين فورا.

كما وجه المحافظ، بضرورة التنبيه على المواطنين بالمساكن بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالشوارع بذلك الشكل وإلا سيتم تعرضهم للمسألة القانونية.