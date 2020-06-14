"تعليم مطروح": تحديد قواعد القبول بالمدرسة النووية الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس إدارة المدرسة الثانوية النووية المتقدمة برئاسة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، لتحديد قواعد القبول للعام الدراسي المقبل 2021/2020.

وقال "النيلي"، اليوم، إن هناك استفسارات متواصلة من أولياء الأمور بشأن قواعد الالتحاق بمدرسة الضبعة التكنولوجية للطاقة النووية للعام المقبل، وجاري تحديدها وإقرارها، وسيتم تعميمها لجميع أولياء الأمور.

وأكد أنه لا صحة لما يتردد من عن قواعد الالتحاق بالمدرسة، والتى نُشرت مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".