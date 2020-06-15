شركة النظافة عن تراكم القمامة بمساكن المتراس بالإسكندرية: مش مسؤوليتنا

قال المركز الإعلامي لشركه نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، المنوط بها أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، إن الشركة عاينت اليوم منطقة مساكن شمال المتراس بحي غرب، والتي حرر بسببها المحافظ اللواء محمد الشريف، مساء أمس، محضرًا ضد الشركة، واتهمها بالقصور في عملها لعدم رفع المخلفات.

وذكرت الشركة، في بيانها، أن الممر به العديد من معوقات العمل التي تمنعها من القيام بواجباتها على النحو الأمثل، مشيرة إلى أنها حررت العديد من المخاطبات الرسمية والموثقة خلال شهر مارس الماضي، إلى العديد من الجهات المعنية، بداية من حي غرب، أو شركة الكهرباء، أو شركة التليفونات.

وأوضح "البيان"، وجود مشاكل لطفح صرف صحي متكرر ودائم يعوق أعمال رفع القمامه من هذا المكان، إضافة إلى وجود كابلات تخص شركات الكهرباء والتليفونات على سطح الأرض وغير مدفونة طبقًا للمواصفات وتغمرها المياه، الأمر الذي يتسبب في حدوث كوارث مادية وبشرية حال قطعها، خصوصًا في ظل وجود مياه الصرف.

وأوضح أن الشركة تكبدت خلال الفترة الأخيره العديد من المبالغ نظير إصلاح تلك التلفيات التي لا ذنب لها فيها، مؤكدة أن اللجوء إلى الحلول المؤقتة مثلما حدث بالأمس من ردم المكان بالأتربة دون معالجة أسباب المشكلة من الأساس سيكرر المشهد مرات ومرات.

ولفتت الشركة إلى أن المعاينة أوضحت وجود بعض المناطق المحيطة والمشابهة لمثل هذا الممر، وهي نظيفة تمامًا، ولا يوجد بها أي معوقات تعيق أعمال الشركة في رفع القمامة.

وأكدت الشركة رفضها تحمل مسؤولية طفح مياه الصرف ووجود الكابلات على سطح الأرض، خاصة أنها أكدت أكثر من مرة ضرورة وضع حلول جذرية للمشكله تهيئ أداء أعمالها علي الوجه الأكمل دون أي معوقات.