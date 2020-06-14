صحة الإسكندرية عن الكفيف المصاب بكورونا: شُفي ولا يحتاج لمستشفى

أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، تواصلها مع المواطن الكفيف عبدالسلام محمود، والذي تم نشر "بوست" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يفيد بإصابته بفيروس كورونا واحتياجه لمستشفى عزل.

وأضافت المديرية في بيان لها، أنه بعد التواصل مع المريض وإرسال سيارة إسعاف إلى عنوانه، تبين أن حالته المرضية كانت من 17 يومًا، وأنه حاليًا بحالة جيدة، ولا يحتاج لدخول المستشفى.

ونشر مواطن كفيف على مواقع التواصل الاجتماعي شكواه حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه لم يستطيع دخول مستشفى للعزل.