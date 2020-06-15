العليمي: مجلس النواب جمد مشروعي للعلاقة الإيجارية دون أسباب

طالب التائب عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب بضرورة مناقشة مشروع قانون الأماكن السكنية القديمة الخاضعة للقانونين رقمى 49 لسنة 77 ، 136 لسنة 81 بما يسمى " الاماكن القديمة " ، والموقع من 60 نائب ومضى على تقديمةنحو 9 شهور وتحديداً فى واحد أكتوبر 2019، وأحيل للجنة الاسكان والخطة والموازنة، ولم يتم مناقشتة حتى الان

وتسأل " العليمى " فى تصريحات للمحرريين البرلمانيين اليوم الاثنين، لماذا يتم تجاهل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومادتها رقم68 التى تشير الى ضرورة عرض الموضوعات المحالة للجان خلال 30 يوماً ، فى الوقت الذى مضى على إحالتة للجنة منذ 9 شهور.

وأشار العليمى إلى أن لدية فتوى من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ورد بها ، ضرورة قيام أولى الامر بإعادة النظر فى تقدير القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر ، خاصة وإن الاسعار لم تنخفض ولكن فى زيادة مستمرة منذ الحرب العالمية الثانية حتى الان.

وقال " العليمى " إن مشروع القانون المقدم منة والموقع من 60 نائب يأتى بهدف مواجهة العلاقة المختلة والتى تبتعد من مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعى ، بعد إن أصبح الملاك من الفقراء المحتاجيين للزكاةوأشار " العليمى " ، الى ضرورة زيادة القيمة الايجارية الى 12 مثل الاجرة القانونية للاماكن الخاضعة للقانون 47 لسنة 77 و8 أمثال الاجرة القانونية للاماكن الخاضعة للقانون 136 لسنة 81 ، مع زيادة سنوية مقدارها 20 % سنويا حتى يكون هناك عدالة إجتماعية بين هذا القانون والقوانيين الاخرى التى تخضع لها بعض المساكن ومنها القانون رقم