خالد أبو بكر: جلسة النواب "تفتح النفس".. ومصر تشهد تاريخا جديدا

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن جلسة البرلمان اليوم، كانت تاريخية، من حيث التشريع وما تضمنته من رأي ورأي آخر واختلاف وأعضاء يطرحون آراء ويختلفون ويتناقشون.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، "الجلسة اليوم تفتح النفس ومنظر يشرح القلب ومشهد حلو، والناس بتقول آراء جديدة والناس بتعترض على الأغلبية، والأغلبية مصممة على وجه نظرها".

وأضاف: "كان في حالة من النقاش والجدل والحرية السياسية، وهناك عدد من أعضاء مجلس النواب تم انتخابهم بشكل صحيح وارتضوا أن يكونوا أغلبية فيما بينهم، وأروع ما شاهدت اليوم هو إشادة صريحة ومحترمة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من الدكتور علي عبدالعال."

وتابع :"نتحدث عن ائتلافات حقيقية، والتقرير تحدث عن كل الآراء وحزب لا يريد انتخاب مجلس الشيوخ، وهذه الصورة للدكتور علي عبدالعال احترام للموضوعية، ولدينا في مصر عدد من الأحزاب تمارس الأحزاب السياسية والقانون لا يمنعهم، ورئيس مجلس النواب قال إن البرلمان سيحترم كل الآراء".