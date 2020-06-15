وزير الخارجية: مصر قد تلجأ لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لأزمة "سد النهضة"، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأضاف في ندوة عبر الفيديو كونفرانس، حول تعامل الدبلوماسية المصرية مع التحديات الراهنة، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الأثيوبي على نحو ستضطر مصر، معه لبحث خيارات أخرى.

وحول تلك الخيارات قال "شكري" إنها قد تشمل "اللجـوء إلـى مجلـس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ أثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية".

وكانت الندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة"، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان، وفي حضور عدد من قيادات المجلس، وذلك بمقر وزارة الخارجية، وهي الندوة التي جرى أيضاً بث فعالياتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بثاً مباشراً.