الري: جلسة ثلاثية جديدة لحسم مصير مفاوضات سد النهضة غدا

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنّ مفاوضات سد النهضة مستمرة منذ 9 سنوات، معربا عن أمله في الوصول إلى تفاهمات واضحة تضمن حقوق مصر المائية، إذ تأمل مصر في التوصل لحل توافقي يضمن حقوق الدول المشاركة في مفاوضات سد النهضة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية mbc مصر 2، أنّه ستعقد جلسة جديدة غدا بشأن سد النهضة لتحديد مسار المفاوضات بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنّ مصر تأمل في التوصل لاتفاق خلال مفاوضات الغد بشأن سد النهضة بحضور وزراء الري في الدول الثلاث، لافتا إلى أنّ مصر أعلنت من قبل أنّ هناك تعنت من الجانب الإثيوبين خاصة فيما يتعلق بالورقة التي عرضت من جانبهم في بداية الاجتماعات يوم 11 يوليو الماضي، موضحا أنّ تلك الورقة كان بها العديد من النقاط التي تم رفضها شكلا وموضوعا من مصر والسودان، لأنها تحتوي على كثير من النقاط المجحفة وارتداد على التفاهمات السابقة.