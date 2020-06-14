السعودية تدخل على خط أزمة "سد النهضة" وتوجه رسالة إلى الدول الثلاث

استقبل وزير الشؤون الخارجية في أثيوبيا جدو أندارجاشو، أمس، السفير السعودي لدى أديس أبابا سامي جميل عبدالله، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب وكالة الأنباء الأثيوبية، "تركزت المناقشات على المواقف المتعلقة بالمواطنين الأثيوبيين في المملكة العربية السعودية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، والوضع الحالي للمحادثات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا لسد النهضة".

وأطلع الوزير الأثيوبي، السفير السعودي، على المحادثات الثلاثية الجارية بشأن سد النهضة، فيما دعا الأخير، الدول الثلاث لحل القضايا العالقة من خلال الحوار، وتعهد بأن تتعاون بلاده مع أثيوبيا في مكافحة كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، إن هناك العديد من القضايا الرئيسة لا تزال محل رفض من الجانب الأثيوبي، في مقدمتها اعتراض أثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، وكذلك رفض أثيوبيا التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

فيما أعلنت حكومة أثيوبيا، أنها ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة، يجري إبرامه مع مصر والسودان.

وذكرت وزارة الري الأثيوبية، في بيانها، أن "الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي جرى توقيعه في مارس 2015"، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم، غدا الاثنين، لبحث الأزمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.