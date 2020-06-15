تحرير 24 مخالفة تموينية في حملة على أسواق ومخابز الأقصر

نفذت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، حملات موسعة، لمتابعة الأسواق والتجار والمخابز، بنطاق إدارتي أرمنت وإسنا جنوب المحافظة، وأسفرت عن تحرير 24 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم تحرير 15 مخالفة تموينية بنطاق إدارة أرمنت، مشيرًا إلى ضبط صاحب مخبز تصرف في 8 جوالات دقيق من حصة اليوم، وتحرير 3 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد وكيل الوزارة تحرير 7 مخالفات لعدم وجود ترخيص، وضبط صاحب محل بقالة باع سجائر أزيد من السعر عن طريق محاولة شراء، و50 علبة سجائر بدون فواتير، و200 كيس مقرمشات للأطفال بدون أي بيانات ويبدو عليه علامات التلف، وجار العرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأضاف صلاح أن إدارة تموين إسنا حررت 9 مخالفات، منها مخالفة لمخبز لعدم مطابقته للمواصفات، وعدم الالتزام بالمواعيد، و3 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.