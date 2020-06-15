بدأت بمشاجرة امرأتين.. النيابة تكشف تفاصيل جريمة حدائق القبة

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل التحقيق في وفاة المجني عليه جميل ناصف متأثرا بإصابته بسكين خلال مشاجرة في منطقة حدائق القبة.وتبين من التحقيقات أن مشاجرة استخدمت فيها الاسلحة البيضاء وقعت في منطقة حدائق القبة بسبب مشاجرة بين امرأتين تدخل فيها أقاربهما وانتهت بمقتل المجني عليه جميل ناصف بسكين طعنه بها المتهم الذي كانت شقيقته طرفا في المشاجرة.

وتلقت مباحث الشرطة بلاغًا من أهالي منطقة «المليحة» بـ«حدائق القبة» عن وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنطقة، وبالوصول لمحل البلاغ تبين إصابة المجني عليه المتوفَّى بجرحٍ قطعيٍّ نافذٍ خلالَ مشاجرة بين زوجته وأخرى، تدخَّلَ فيها شقيقُ الأخيرة محرزًا سلاحًا أبيض (سكينًا)، فتعدى به على المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وشهد زوجة المجني عليه ونجله -في تحقيقات النيابة العامة- بنشوب شجار بين الأولى وجيرانها، تعدى خلاله المتهم على المجني عليه بطعنه بسكين في عضده الأيمن محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وعرضت الشاهدة على «النيابة العامة» مقطعًا مصورًا -بهاتفها– لأحداث الشجار وواقعة التعدي محل التحقيق، فتبينت «النيابة العامة» بمشاهدته إحراز المتهم سكينًا، وأوضح جارٌ ملاصق للمجني عليه في شهادته أمام «النيابة العامة» سماعه تراشق نجل المجني عليه والمتهم بالسباب خلال الشجار، وأثناء محاولة المجني عليه الفض بينهما أُلقيتْ من جانب ذوي الأخير قطعةٌ خشبيَّةٌ تجاهَ المتهم فأصابته بحاجبه، مما أثار غضبه، فطعن المجني عليه بالسكين الذي كان شاهرَهُ خلالَ الشجار. وأنكر المتهم وشقيقته ما نُسب إليهما من قتل المجني عليه عمدًا، وادعى الأول إحراز المجني عليه سكينًا خلال الشجار، وأثناء محاولته أخذه منه بعدما أصابه المجني عليه به في حاجبه خلال تدافعهما، طعن المجني عليه نفسه -خطأً- إِبَّانَ مقاومته له، ولكنَّ شقيقة المتهم قررتْ إحراز شقيقها سلاحًا أبيض خلال الشجار، والذي كان سببًا في إحداث إصابة المجني عليه.

ورجحت تحريات الشرطة رواية تعدي المتهم على المجني عليه بسكين خلال الشجار بين الأسرتين محدثًا إصابته التي أودت بحياته. وعاينت «النيابة العامة» العقار محل الحادث، وتبينت آثار الدماء فيه، والتي تكثفت أمام الوحدة محل إقامة المجني عليه حيثُ وقَعَ الحادث وجارٍ استكمال التحقيقات.وأمرت النيابة بحبس المتهم بقتل المجني عليه وشقيقته احتياطيا على ذمة التحقيقات.