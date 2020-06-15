رفع 3 أطنان تراكمات وأتربة من شارع بالقصاصين بالإسماعيلية

أعلن اللواء أشرف بهجت رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، تنظيم حملة نظافة، أسفرت عن رفع أكثر من 3 أطنان من "الرتش" والتراكمات من شارع مدرسة التجارة.

وأوضح "بهجت" إزالة كافة التعديات بالشارع، وإجراء أعمال نظافة كاملة، إضافة إلى إصلاح عدد من الأعمدة الكهربائية المتهالكة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الكهرباء بالمدينة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن حملات النظافة متواصلة على مدار اليوم فى كافة قطاعات المدينة والقرى التابعة لها، إضافة إلى حصر كافة المشاكل التى يعاني منها المواطن وتوفير الخدمات الأساسية خاصة مياه الشرب والكهرباء.