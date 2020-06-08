رئيس مدينة القصاصين الجديد: خدمة المواطنين أولويتي

أكد اللواء أشرف بهجت رئيس مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، في أولي تصريحاته، أن خدمة المواطنين في جميع القرى هي أولى اهتماماته، مشيرا إلى أنه يسعى لتحقيق رضا المواطن على الخدمات التي تقدمها له الدولة.

وأضاف رئيس مدينة القصاصين، أن الأجندة القادمة له تضمن العديد من الملفات أهمها السواسية في الخدمات المقدمة لكل القرى، وليس الاهتمام بالمدينة فقط، والتصدي لظاهرة البناء المخالف وتحقيق الانضباط العام في جميع المصالح التي تخضع لرئاسة المركز والمدينة.

وأوضح بهجت أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر لا تتحمل أي تهاون أو تقاعس، مشيرًا إلى أنه سيجرى جولات ميدانية يومية مع رؤساء القرى وستشمل العزب والنجوع.

كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا خلال حركة المحليات، الخميس الماضي، بتعيين اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون القاهرة رئيسا لمدينة القصاصين الجديدة، خلفا لهدى عبدالغفار الرئيس السابق للمدينة.