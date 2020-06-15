بتكلفة 62 مليون جنيه.. محافظ دمياط تفتتح محطتي صرف سيف الدين واللوزي

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، محطتي رفع صرف صحي قريتي سيف الدين واللوزي، بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه، وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، والمهندسة أميمة متولي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، ومحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وافتتحت المحافظ، محطة رفع صرف صحى سيف الدين بمركز الزرقا والتي تقدر تكلفتها بمبلغ 41 مليون جنيه، إذ يتكون المشروع الذى يخدم 27 ألف نسمة من محطة رفع تضم " بيارة وعنبر للتشغيل"، و"سور ومظلة مولد"، وعدد 4 طلمبات غاطسة تصرف 65 ل/ث، والتى تم ربطها على محطة قرية الباز، ومنها إلى محطة معالجة الزرقا.

وأوضحت المحافظ، أن محطة رفع صرف صحي سيف الدين، كانت تعد أحد المشروعات المتعثرة التي سعت المحافظة إلى تذليل العقبات لاستكمالها لخدمة الأهالى، لافتة إلى أنه تم توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة انتهاء الوصلات وتمهيد الطرق، مؤكدةً أنه من المخطط إنشاء توسعات لتلك المحطة لتغطية الطاقة الاستيعابية المستقبلية خاصة مع وجود امتداد عمرانى بالمنطقة.

كما قامت المحافظ بافتتاح محطة معالجة صرف صحى اللوزى بمركز كفر سعد، بحضور العقيد سعيد عبدالخالق المستشار العسكري للمحافظة، حيث شهدت المحافظ بدء تشغيل المحطة التى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه واستمعت إلى شرح تفصيلى عن المشروع الذى يخدم ألفين نسمة بقرية اللوزى.

وأكدت "عوض"، حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بجميع المراكز والمدن لإنهائها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها ،هذا بالإضافة الى العمل الدائم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختلفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.