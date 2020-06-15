لأول مرة.. مسابقة حفظ وتجويد القرآن إلكترونيا في دمياط بسبب كورونا

"لم تثننا الظروف التي تمر بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا عن تنظيم مسابقات تحفيظ القرآن الكريم إلكترونيا، بعدما عجزنا عن تنظيمها بالمساجد كعادة كل عام"، بتلك الكلمات بدأ السعيد عبدالنور عضو مجلس إدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالناصرية، بمحافظة دمياط حديثه إلى "الوطن".

وقال "عبد النور"، "الجمعية الخيرية أقيمت لتحفيظ القرآن الكريم في قرية الناصرية منذ 33 عاما، حيث يتم التحفيظ من خلال 32 حلقة منتشرة في كافة أنحاء القرية ومن خلالها يستفيد 1500 طالب وطالبة، يتم تحفيظهم في مساجد القرية، وكل مسجد به حلقتين أو ثلاثة حيث كنا قبل أحداث كورونا يتم التحفيظ في أوقات متفرقة إما بعد صلاة الفجر أو الظهر أو العصر، ويعمل بالجمعية 32 محفظا ومحفظة، لنحو 1500 طالب وطالب من سن الحضانة حتى الثالث الثانوي ولا يتقاضى المحفظون عن ذلك أي أجر".

ويتابع "عبد النور"، قائلا "تعتمد الجمعية في صرف رواتب المحفظين الشهرية على تبرعات أهل القرية الحريصين على دعم الجمعية لتستمر في إداء رسالتها كما يصر مجلس الإدارة على عدم فرض أي رسوم مقابل التحفيظ حتى لاتكون الرسوم سبباً في انقطاع الطلاب عن الحفظ، كما تخضع الجمعية لإشراف الشؤون الاجتماعية".

وعن ظروف كورونا هذا العام، يقول "عبدالنور"، "نظمنا مسابقة تحفيظ قرآن كريم على موقع الجمعية، شارك فيها أكثر من 1000 متسابق، ويحصل الفائز الأول على 2000 جنيه، كما سيتم اختيار أفضل 50 صوتا، بمعدل 5 أصوات من كل مستوى.

وأردف "يقوم المحفظون بالتواصل مع الطلبة عبر موقع الجمعية سواء بتحفظهم والسماع منهم، وكل متسابق يرفع فيديو بتلاوته ويخضع المتسابقون لإشراف لجنة مختصة مشكلة من علماء الأزهر ومحفظى الجمعية، ويتم اختيار الفائزين بناء على الالتزام بأحكام التجويد والتلاوة الجيدة والأصوات الحسنة".

ويختتم "عبد النور"، قائلا "كل عام كانت تنظم المسابقة في المساجد في الـ 27 من شهر رمضان، أما هذا العام للظروف الحالية، قمنا بإطلاقها على الموقع الإلكتروني للجمعية يوم 25 مايو وستنتهي اليوم 15 يونيو.