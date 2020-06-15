محمود حميدة يحتفل بمرور عامين على طرح "حرب كرموز"

احتفل الفنان محمود حميدة بمرور عامين على طرح فيلم "حرب كرموز" بدور العرض السينمائية، والذي شارك في بطولته أمام أمير كرارة وعدد من الفنانين.

ونشر "حميدة" عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" صورة له من الفيلم وعلق: "سنتين حرب كرموز".

يذكر أن فيلم "حرب كرموز" تدور أحداثه خلال فترة اﻷربعينيات، حينما تتعرض فتاة للاغتصاب على يد مجموعة من الجنود اﻹنجليز ويثأر لها ثلاث شباب مصريين ويموت أحدهم ويتم القبض على جندي نجليزي ويتم حجزه في قسم شرطة كرموز الذي يرأسه الجنرال يوسف المصري والذي جسد شخصيته أمير كرارة، ويطالب الجنرال آدمز بتسليمه إليه، لكن يوسف يرفض، ويحرك الجنرال جنود لمحاصرة قسم الشرطة وتستمر الأحداث.

الفيلم من بطولة "محمود حميدة، أمير كرارة، غادة عبد الرازق، بيومي فؤاد ومصطفى خاطر" وقصة محمد السبكي وسيناريو وإخراج بيتر ميمي وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا وإستمر عرضه 34 أسبوعا وبلغت إيراداته ما يقارب الـ58 مليون جنيه.