حزب العدل: نحتاج لبيئة متطورة لجذب الاستثمار ورفع كفاءة الإنتاج المحلي

قال عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إنه يجب في ظل أزمة فيروس كورونا القائمة وتفاقم تداعياتها السلبية على الاقتصادى العالمي تعميق التصنيع المحلى من خلال إنتاج المنتجات التى تستوردها مصر لحماية الاقتصاد المصرى من هذه الأزمة.

وأضاف إمام لـ"الوطن"، أن هناك ضرورة لرفع كفاءة وجودة المنتجات المحلية للعمل على زيادة نسبة الصادرات خلال الفترة المقبلة، فضلا على ضرورة رفع طاقة الإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الإستراتيجية، والتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية الصغيرة لتوفير فرص العمل.

وأكد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لجذب الاستثمار وخاصة أن الفترة المقبلة، ستشهد منافسة كبيرة على جذب الاستثمارات المهاجرة، ومن المتوقع أن تخرج كثير من الصناعات من الصين، وهى فرصة لجذب شريحة من هذه الصناعات الوسيطة التى تخدم سلاسل التوريد العالمية إلى المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس والتى تحظى بفرص كبيرة لجذب الاستثمارات المباشرة، نظرا لموقعها المتميز وقدرتها على إنشاء تجمعات صناعية ولوجيستية.

ونوه إمام بضرورة وضع استراتيجية قومية متكاملة للتحول الرقمى، ودعم قطاع التكنولوجيا باعتباره من القطاعات الواعدة وخاصة فى مشروعات الشمول المالى والربط الإلكترونى وتسوية المدفوعات ونظم التمويل، وتعزيز عملية الشمول المالى باعتبارها واحدة من أكثر الخطوات أهمية للإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال، مع التوجه نحو التحول النقدى باستبدال العملات الورقية بالعملة البلاستيكية.