تشييع جثماني رئيس نيابة طنطا الإدارية ووالده عقب وفاتهما بكورونا

شيع أهالي قرية الفقهاء البحرية، التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، جثماني الدكتور حامد عبده سعد الفقي 70 عاما، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور السابق، ونجله المستشار محمد حامد، رئيس النيابة الإدارية بطنطا، 40 عاما، بعد وفاتهما متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى عزل كفر الزيات، وتم دفنهما ظهر اليوم وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

واتشحت قرية الفقهاء البحرية بالسواد، حزنًا على وفاة الفقيدين اللذين كانا يتمتعان بحب أهالي القرية وقدما لها خدمات كبيرة، بحسب تصريحات عبدالله الفقي، أحد أبناء القرية.

من جانبه نعى الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، المتوفين، مؤكداً انه أجرى إتصالاً برئيس النيابة الإدارية بطنطا قبل وفاته بساعات قليلة، داعيا أن يتقبلهما الله من الشهداء.