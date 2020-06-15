نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى طهطا العام

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى طهطا العام، برفقة اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والمعنية بالمرور على مستشفيات العزل، والدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد فراج مدير المستشفى، ومسئولي المتابعة بالديوان العام، ومسئولي التفتيش بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وقال "القاضي"، إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.

وتفقد نائب المحافظ استقبال المستشفى والذي يضم غرفة طبيب للفحص، وغرفة تمريض، وغرفة للأدوية، وغرفتين بكل غرفة 2 سرير وأكسجين لفرز المرضى، كما تفقد غرفتي الأشعة العادية والمقطعية، مشيرا إلى أن المستشفى مكون من 4 أدوار، مخصص به دوران للعزل بهما 21 غرفة بإجمالي 67 سريرا، كما يضم 4 غرف عناية متوسطة، و4 أجهزة تنفس صناعي .

واطمان "القاضي" على التزام الفريق الطبي بوقايتهم الشخصية، وتوافر مستلزمات مكافحة العدوى بكميات مناسبة، وتوافر المسحات الخاصة بفيروس كورونا، وانتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية بالمستشفى، ومتابعة المخالطين للمصابين بفيروس كورونا بالمنازل واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.