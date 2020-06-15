محمد رمضان يبحث عن مؤلف ومخرج لـ"الإمبراطور"

يبحث الفنان محمد رمضان عن سيناريست ومخرج لمسلسله الجديد "الإمبراطور"، الذي يجسد خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في موسم دراما رمضان المقبل، حسبما أعلن أمس، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا الإعلان، رغم تواصل المخرج محمد سامي مع الكاتب الكبير وحيد حامد، لتقديم هذا المشروع مع رمضان، في رمضان 2022.

وقال مصدر، لـ "الوطن"، إن حامد لن يكون جاهزاً لكتابة "الإمبراطور" في الموسم الرمضاني المقبل، خاصة أنه مشغول بكتابة الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة"، المقرر عرضه في العام المقبل.

وأشار المصدر إلى انشغال المخرج محمد سامي بالتحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب"، الذي يجمعه بالنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، في رمضان المقبل