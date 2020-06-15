لون مطبك.. "مروة" تطلق مبادرة للحد من الحوادث في شوارع التجمع

حوادث يومية تشهدها شوارع منطقتها السكنية بسبب مطبات لا يلحظها سائقو السيارات خاصة ليلا، فكرت مروة فتحي، في طريقة قد تسهم في الحد من الحوادث في شوارع التجمع بالقاهرة الجديدة، ألهمها قرار حظر التجوال الليلي واختفاء السيارات من الشوارع في تلك الفترة فكرة تلوين المطبات بطريقة تسهل على قائد السيارة رؤية المطب وبالتالي تفاديه.

لم تنتظر "مروة" وهي مهندسة ديكور، عرض فكرتها على المسؤولين والحصول على موافقاتهم التي قد تحتاج لأيام وأسابيع للحصول عليها وربما تزيد المدة لتوفير التمويل اللازم لتعميم الفكرة، فقررت تنفيذها مستعينة بجيرانها، الذين أعجبوا بالمبادرة وأسهموا فيها.

تخوفت "مروة" في البداية من العمل في الشارع بسبب السيارات المسرعة خاصة في أوقات الحظر، فتوجهت إلى الضابط المسؤول عن كمين قريب من منزلها لمساعدتها: "التقيت بالنقيب محمود أبوزيد، وكان في قمة الأخلاق والتعاون، وجاب موافقة الحي في اليوم التالي".

وتوجهت إلى كمين آخر، حيث التقت بالنقيب أحمد صبري، الذي بدوره بدأ في إبلاغ الأكمنة القريبة لتحذير السيارات بتخفيف السرعة بسبب وجود أعمال على الطريق.

"مروة" وجيرانها، نجحوا في طلاء 3 مطبات بالطريق العام، في محيط منازلهم، بعدما بحثت عن أنواع الدهانات المناسبة للأسفلت والأرصفة حتى تدوم طويلا، وفي نفس الوقت تظهر بوضوح للسائقين.

الفكرة لاقت إعجاب كل من يمر بهم أثناء طلاء المطبات، وبعد انتهاء المهمة، فوجئت مهندسة الديكور، برتحيب وإشادة من باقي سكان المنطقة، الذين طالبوها بتعميم الفكرة وعرضهم الإسهام في تنفيذها، لكنها رفضت أي تبرعات، وطلبت منهم المشاركة بشراء أدوات الطلاء وتنفيذ الفكرة بأنفسهم.

مواقع التواصل الاجتماعي هي الأخرى كان لها دور في نشر الفكرة، خاصة عبر الصفحات المختصة بمدينة القاهرة الجديدة، وطلب راني عيسى عضو جروب "جيب للإنقاذ"، التواصل مع "مروة" للمشاركة في تنفيذ فكرتها، وأيضا عصام نيازي أدمن بيدج "تجمع دوت كوم"، ووافقت على التعاون معهم، لكن كان يجب الحصول على الموافقات الرسمية من أجل تعميم الفكرة في كل شوارع القاهرة الجديدة.

وتوجهت "مروة" للحصول على التصريح من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والتقت المسؤولين الذين رحبوا بالفكرة ترحبيا كبيرا، وبدأوا في الإجراءات الرسمية بالفعل، وفي انتظار موافقات وزارة الداخلية.

وفي ظل أزمة فيروس كورونا، كان للإجراءات الوقائية نصيب في المبادرة، فتقول مروة فتحي: "في البداية كنت مع ولادي، وبالتالي مكنش في تباعد بشكل كبير لأننا نعيش معا، لكن سنضع قواعد جديدة وهي عدم عمل مجموعة كبيرة على مطب واحد في نفس الوقت، ومراعاة التباعد بين الأشخاص، وبالطبع ارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم بالكحول بشكل مستمر".